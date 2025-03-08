Мебельного мошенника задержали в Астане

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина размещал объявления на OLX и Instagram*, предлагая изготовление мебели на заказ. Для убедительности он заключал с клиентами фиктивные договоры и требовал предоплату в размере 30% от стоимости изделий, после чего скрывался.