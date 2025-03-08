Мебельного мошенника задержали в Астане

Женщина заказала кухонный гарнитур стоимостью более миллиона тенге, внеся аванс в размере 200 тысяч тенге. Однако мебель так и не была доставлена, а продавец перестал выходить на связь. Обманутая горожанка обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина размещал объявления на OLX и Instagram*, предлагая изготовление мебели на заказ. Для убедительности он заключал с клиентами фиктивные договоры и требовал предоплату в размере 30% от стоимости изделий, после чего скрывался.
Подозреваемый признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, установлено, что ранее он уже проходил по двум аналогичным делам.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.