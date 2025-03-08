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Мебельного мошенника задержали в Астане

Столичная полиция задержала мужчину, который под предлогом изготовления мебели на заказ брал предоплату, а затем исчезал. Жертвой злоумышленника стала 45-летняя жительница Астаны, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина заказала кухонный гарнитур стоимостью более миллиона тенге, внеся аванс в размере 200 тысяч тенге. Однако мебель так и не была доставлена, а продавец перестал выходить на связь. Обманутая горожанка обратилась в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина размещал объявления на OLX и Instagram*, предлагая изготовление мебели на заказ. Для убедительности он заключал с клиентами фиктивные договоры и требовал предоплату в размере 30% от стоимости изделий, после чего скрывался.

Подозреваемый признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, установлено, что ранее он уже проходил по двум аналогичным делам.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.