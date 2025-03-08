The Guardian: зонд Athena объявлен погибшим после падения на Луну

Космический аппарат Athena объявлен «погибшим» после падения на поверхность естественного спутника Земли, пишет The Guardian.
В публикации сказано, что зонд неудачно прилунился примерно в 400 километрах от назначенного места посадки и упал на бок.
«Учитывая направление солнца, ориентацию солнечных панелей и экстремально низкие температуры в кратере, Intuitive Machines не ожидает, что Athena будет подзаряжаться», — сказано в материале.
Утрачен не только аппарат Athena, но и оборудование стоимостью в «сотни миллионов долларов», в том числе бур NASA, который должен был производить раскопки в поисках воды и других ресурсов.
Ранее сообщалось, что аппарат Athena подал сигналы о крушении.
Робота разработала компания Intuitive Machines. Кроме того, она создала аппарат Odysseus, который прилунился в районе южного полюса Луны, упал и лежит на боку.