NYT: Маск поссорился с двумя топами американской политики

«Марко Рубио был в ярости. Вот он, в кабинете министров Белого дома, госсекретарь, сидит рядом с президентом и слушает непрерывный поток нападок от самого богатого человека в мире. Илон Маск обвинял мистера Рубио в том, что он не сократил штат своих сотрудников. Он сказал господину Рубио, что тот “хорош на ТВ”, имея в виду, что он не годен ни на что другое», — говорится в статье The New York Times.