Два корабля столкнулись около Стамбула

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия находятся катера береговой охраны, а также буксиры. Согласно открытым данным, 130-метровый контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы, а 270-метровый танкер Mia плыл под флагом Гайаны. Причины столкновения судов выясняются.