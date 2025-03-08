Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии

В пятницу учащиеся вузов и средних школ и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны, новые крупные акции запланированы на 8 и 15 марта.
«Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить… Напали вечером и на министра Селаковича… Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет. Они лишь показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они», — заявил Вучич на видео, опубликованном в Instagram*, не уточнив кто совершил нападение и получили ли министр травмы.
По данным Радио и телевидения Сербии, министр в настоящее время проходит медосмотр, после чего намерен пойти в полицию и подать заявление. С осуждением нападения выступила министр юстиции Майя Попович.
«Решительно осуждаю нападение на министра культуры Николу Селаковича, я потрясена тем, что член правительства Сербии избит на улице в центре Белграда. Верю, что ответственные за эти нападения будут быстро установлены и в отношении них будут проведены законные процедуры. Физическое нападение на функционеров точно является последствием атмосферы линча и насилия, которую оппозиционные политики создают в отношении тех, кто мыслит иначе», — приводит национальный телеканал заявление главы минюста.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.