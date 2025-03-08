СК РФ направил в суд дело о нападении на консульство России в Одессе

Уголовное дело против украинского националиста Тодора Пановского, обвиняемого в нападении на консульство России в Одессе, передано в суд, как сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
В ходе своего нападения Пановский повредил имущество консульства и бросил на его территорию пиротехнические устройства. Следственный комитет подчеркивает, что его действия были направлены на осложнение международных отношений и нарушили защиту дипломатических объектов.
По информации ведомства, Тодору Пановскому предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения, пользующиеся международной защитой. В связи с этим он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Ранее двое злоумышленников совершили нападение на генконсульство РФ в Марселе. В результате прогремело два взрыва, никто не пострадал. Впоследствии стало известно, что напавших приговорили к восьми месяцам домашнего ареста.