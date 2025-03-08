Верховный суд РФ утвердил приговор мужчине за попытку поджога военного аэродрома

Чтобы доказать верность вооруженному формированию противника, Куликов выбрал в качестве тестового задания поджог участка взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком, после чего от кураторов национальной гвардии в Киеве он получил подробные инструкции, в том числе, как изготовить коктейли Молотова. После совершения ряда диверсий на территории Липецкой области молодой человек планировал выехать на Украину через Грузию. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, он был задержан российскими правоохранительными органами в феврале 2023 года.