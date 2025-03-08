Верховный суд РФ утвердил приговор мужчине за попытку поджога военного аэродрома

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации приговор нижестоящих инстанций Всеволоду Куликову по делу, предусмотренному ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ), оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сказали в суде.
Ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летного жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Куликов полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Планировавшиеся диверсии
Житель Липецкой области Куликов в октябре 2022 года, готовясь к участию в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины против России, разослал анкету со своими личными данными в PDF-формате в националистические организации, признанные на территории РФ террористическими, — «Азов», «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свободы России”. Как установило следствие, принять Куликова решили именно в ряды последней запрещенной в РФ организации, предложив ему пройти проверку путем совершения нескольких диверсий за денежное вознаграждение.
Чтобы доказать верность вооруженному формированию противника, Куликов выбрал в качестве тестового задания поджог участка взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком, после чего от кураторов национальной гвардии в Киеве он получил подробные инструкции, в том числе, как изготовить коктейли Молотова. После совершения ряда диверсий на территории Липецкой области молодой человек планировал выехать на Украину через Грузию. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, он был задержан российскими правоохранительными органами в феврале 2023 года.
Как следовало из видео ФСБ России, распространенного в марте 2023 года, молодой человек признался, что является приверженцем антироссийских взглядов и националистической идеологии. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с украинскими террористами. Куликов во время следствия и суда находился в СИЗО.