Вучич: на министра культуры Сербии совершено нападение

Президент Сербии Александр Вучич призывает граждан сохранить мир.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры Николы Селаковича. Инцидент произошел вечером 7 марта на фоне массовых протестов в стране. Об этом заявил Вучич.
«Призываю вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. На самом деле они еще раз продемонстрировали свое отношение к демократии и к тем, кто мыслит иначе», — рассказал Вучич на видео, опубликованном в Instagram* (принадлежит МЕТА, запрещен в РФ). Он не уточнил, кто именно напал на министра и получил ли он травмы.
В пятницу, 7 марта, студенты, школьники и сторонники оппозиции, протестующие в Сербии с ноября, провели массовые акции шествия в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны. Новые протесты запланированы на 8 и 15 марта.
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