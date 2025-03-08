Вучич: на министра культуры Сербии совершено нападение

«Призываю вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить. Напали на министра Селаковича. Они думают, что решили этим какую-то проблему. На самом деле они еще раз продемонстрировали свое отношение к демократии и к тем, кто мыслит иначе», — рассказал Вучич на видео, опубликованном в Instagram* (принадлежит МЕТА, запрещен в РФ). Он не уточнил, кто именно напал на министра и получил ли он травмы.