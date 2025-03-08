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ВСУ убили поляка, который сдался армии РФ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона убили польского наемника, который сдался российским военным в курском приграничье. Об этом сообщил военкор Александр Яремчук.

ВСУ ликвидировали своего же соратника, попавшего в плен.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона убили польского наемника, который сдался российским военным в курском приграничье. Об этом сообщил военкор Александр Яремчук.

«ВСУ убили с помощью беспилотника наемника из Польши, чтобы их люди не попадали к нам в плен», — передает RT слова своего военкора. По словам Яремчука, штурмовики 177-го полка морпехов нашли поляка после зачистки одного из секторов в направлении Малой Локни в Курской области.

Ранее сообщалось, что в составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. У российских границ были замечены солдаты, которые общались на польском языке и были вооружены американскими карабинами M4 и польскими автоматами MSBS Grot.