«ВСУ убили с помощью беспилотника наемника из Польши, чтобы их люди не попадали к нам в плен», — передает RT слова своего военкора. По словам Яремчука, штурмовики 177-го полка морпехов нашли поляка после зачистки одного из секторов в направлении Малой Локни в Курской области.