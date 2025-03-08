CNN: актер Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью

Хантавирусы представляют собой семейство вирусов, которые в основном поражают мелких млекопитающих, но могут также передаваться людям. У зараженных в тяжелых случаях могут развиваться осложнения, такие как поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.