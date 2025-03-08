CNN: актер Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти американского актера и двукратного лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена и его супруги стали естественные обстоятельства. Эта информация была распространена телекомпанией CNN.
95-летний Хэкмен страдал от прогрессирующей болезни Альцгеймера, а также имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Из данных его кардиостимулятора следует, что актер, вероятнее всего, ушел из жизни 18 февраля. Его супруга, пианистка Бетси Аракава, скончалась от хантавирусного легочного синдрома.
Последний раз ее видели живой 11 февраля, когда она посещала аптеку и магазин для домашних животных. Судмедэксперты предполагают, что она умерла за несколько дней до Хэкмена.
Хантавирусы представляют собой семейство вирусов, которые в основном поражают мелких млекопитающих, но могут также передаваться людям. У зараженных в тяжелых случаях могут развиваться осложнения, такие как поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.
Напомним, 95-летний актер Джин Хэкмен, его жена и Бетси Аракава и собака были найдены мертвыми в собственном доме в Санта-Фе. Трупы актера и его супруги были частично мумифицированы.