В Ростове-на-Дону новорождённая едва не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок

Причиной всему была резинка, которая долгое время сжимала хрупкое запястье малышки. Поскольку девочка не могла выразить своё недовольство, она просто плакала. Но дети часто плачут, и взрослым иногда кажется, что по пустякам.
«Важно было действовать быстро, поскольку длительное перекрытие кровоснабжения может вызвать некроз тканей и потребовать ампутации. Мы выполнили фасциотомию — хирургическую процедуру, при которой рассекают ткани, чтобы быстро снизить в них давление», — приводит kp.ru слова хирурга Областной детской клинической больницы, доктора медицинских наук, профессора кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ Виктора Шамика.
Малышка пошла на поправку и её выписали.
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