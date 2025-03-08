В Ростове-на-Дону новорождённая едва не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок

В Ростове-на-Дону хирург спас новорождённую девочку, которой было всего десять дней от роду. Молодая мама надела на руки дочери специальные рукавички, чтобы она не поцарапала себе лицо. Но когда она сняла их, то увидела, что руки девочки почернели.