В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели план «Ковер»

Еще в двух городах России ввели план «Ковер».
Международные аэропорты Владикавказа и Грозного закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, рассказали в telegram-канале Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 МСК введены в аэропортах: Владикавказ Грозный. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет» — говорится в сообщении.
Ранее временные ограничения действовали в аэропортах Волгограда и Саратова. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.