В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели план «Ковер»

Международные аэропорты Владикавказа и Грозного закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, рассказали в telegram-канале Росавиации.