Рубио: все стороны конфликта на Украине должны сделать шаги к миру

Рубио провел переговоры с Сибигой.
Все стороны конфликта должны сделать шаги для достижения устойчивого мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
«Все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира», — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа. Рубио поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп полон решимости как можно скорее положить конец разногласиям между двумя странами.
Ранее URA.RU сообщало, что Рубио подчеркнул, что Россия достаточно серьезно настроена в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и США накануне провели «самые интенсивные» переговоры о мирном завершении конфликта.