Рубио: все стороны конфликта на Украине должны сделать шаги к миру

Ранее URA.RU сообщало, что Рубио подчеркнул, что Россия достаточно серьезно настроена в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и США накануне провели «самые интенсивные» переговоры о мирном завершении конфликта.