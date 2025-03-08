Взрыв Starship вызвал сбой авиасообщения во Флориде

По данным управления, инцидент привел к задержке 171 вылета. Также 28 рейсов были перенаправлены, а 40 задержаны на посадку в среднем на 22 минуты, пока предпринимались меры в отношении оказавшегося в воздушном пространстве мусора, сообщали в FAA. Проблемы возникли в аэропортах Флориды — Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.