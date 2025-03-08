На Украине изъяли более 3,3 млн долларов со счетов Фридмана и Авена

«АРМА списало 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) подсанкционных российских олигархов Фридмана и Авена», — пишет агентство, а своем telegram-канале. Там отметили, что эти средства будут использованы для приобретения военных облигаций, после чего они будут перечислены в фонд для устранения последствий военных действий.