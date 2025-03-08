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США перекрыли Украине доступ к спутниковым снимкам

В американском правительстве на время запретили поставки спутников снимков на украинскую территорию. Об этом сообщила ведущий поставщик орбитальных снимков компания Maxar.

В США на время остановили поставки спутниковых снимков на Украину.

В американском правительстве на время запретили поставки спутников снимков на украинскую территорию. Об этом сообщила ведущий поставщик орбитальных снимков компания Maxar.

«Национальное агентство геопространственной разведки “временно приостановило доступ” к системе, которая предоставляет коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, “в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины”, — заявили в Maxar. Информацию передает газета The Washington Post.

Эта система, известная как Global Enhanced GEOINT Delivery, используется союзниками и партнерами США для получения изображений через их собственные спутниковые службы. По словам американских представителей, решение о приостановке затрагивает несколько украинских компаний, участвующих в программе предоставления этих снимков.

Ранее администрация президента Штатов Дональда Трампа приостановила поставки вооружений и обмен разведывательной информацией с Киевом. Также американский лидер заявил, что власти страны совсем прекратят помощь Украине, если она не проявит готовности к урегулированию конфликта с Россией.