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Раскрыта причина смерти голливудского актёра Джина Хэкмена и его супруги

Оскароносный голливудский актёр Джин Хэкмен скончался от естественных причин, установила экспертиза. У актёра диагностировали прогрессирующую болезнь Альцгеймера и серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. То же самое касается его супруги Бетси Аракавы, заявила на пресс-конференции судмедэксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл.

Источник: Life.ru

«Причина смерти Аракавы — хантавирусный кардиопульмональный сидром. Смерть наступила по естественным причинам. Причина смерти Джина Хэкмена — атеросклеротическое заболевание сердца», — отметила она.

Специалисты полагают, что Аракава ушла из жизни на несколько дней раньше своего мужа. Предположительно, она умерла 11 февраля, тогда как Хэкмен — 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные кардиостимулятора.

Напомним, тела Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе в конце февраля. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Полиция исключила насильственный характер смерти.