Раскрыта причина смерти голливудского актёра Джина Хэкмена и его супруги

«Причина смерти Аракавы — хантавирусный кардиопульмональный сидром. Смерть наступила по естественным причинам. Причина смерти Джина Хэкмена — атеросклеротическое заболевание сердца», — отметила она.
Специалисты полагают, что Аракава ушла из жизни на несколько дней раньше своего мужа. Предположительно, она умерла 11 февраля, тогда как Хэкмен — 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные кардиостимулятора.
Напомним, тела Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе в конце февраля. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Полиция исключила насильственный характер смерти.