Подполье: на Украину прибыли французские наемники под видом волонтеров

Он уточнил, что по информации от подполья, въезд наемников осуществляется под видом доставки гуманитарной помощи. Также группы иностранных военных прибывают по пять-семь человек на запад Украины, отмечает эксперт. После сбора они транспортируются в Днепропетровскую область, а затем распределяются вдоль линии фронта.