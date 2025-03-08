Французские наемники прибывают на Украину группами по пять-семь человек.
На Украину прибывают французские наемники, которые маскируются под волонтеров. Их приезд зафиксирован местным подпольем в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Очень много французских наемников в южной и юго-западной частях Покровска, железнодорожных станций, которые находятся недалеко от Покровска. Там созданы перевалочные пункты. Они прибывают скрытно, через волонтерские группы», — рассказал Киселев в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что по информации от подполья, въезд наемников осуществляется под видом доставки гуманитарной помощи. Также группы иностранных военных прибывают по пять-семь человек на запад Украины, отмечает эксперт. После сбора они транспортируются в Днепропетровскую область, а затем распределяются вдоль линии фронта.
Ранее о таком способе Киева скрыть наемников рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выдает иностранных наемников, которые попали под ракетный удар в Кривом Роге Днепропетровской области, за волонтеров, передает RT.