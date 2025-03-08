Бойцы ВС РФ начали использовать новую тактику при штурме позиций ВСУ

Он также отметил слаженную работу мотострелков с операторами БПЛА, которые помогают определять местоположение противника. Военный выразил уверенность в своих товарищах и подчеркнул, что ВСУ предпочитают избегать прямых столкновений, полагаясь на дистанционные методы ведения боя, такие как использование дронов и артиллерии. Кроме того, уточняется, что на южнодонецком направлении ВС РФ успешно преодолевают сопротивление противника и освобождают все больше населенных пунктов. Так, бойцы ВС России установили флаг страны на одном из зданий в центре населенного пункта Великие Новоселки. Территория является последним крупным рубежом украинской армии на направлении, передает 360.ru.