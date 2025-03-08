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Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Киев попытался атаковать Миллеровский и Чертковский районы.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что Киев попытался атаковать Миллеровский и Чертковский районы.

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения на земле также не зафиксированы.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в Telegram.

В ночь на пятницу Вооружённые силы Украины попытались атаковать Усть-Донецкий район Ростовской области. Росссийские военные также отразили эту атаку.