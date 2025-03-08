В Британии раскрыли коварный план США по переговорам с Украиной

«Почему Эр-Рияд, почему не Париж или Рамштайн? Я думаю, что американцы опасаются того, что украинцы будут в тесном контакте с европейцами» — заявил Меркурис на своем на youtube-канале. Он отметил, что изоляция Украины позволит избежать давления со стороны Европы на Штаты.