Он также заметил, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно нарушал договоренности со Штатами, которые сам и предлагал. В частности, эксперт упомянул неудачу в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Эти действия делают очевидным, что США не рассматривают Украину как надежного партнера.