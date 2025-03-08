«Очень нехороший знак»: в США оценили слова Трампа о России

В администрации Трампа больше не видят в Украине надежного партнера.
Последние высказывания президента США Дональда Трампа, согласно которым достичь договоренностей с Россией проще, чем с Украиной, могут предвещать серьезные трудности для Киева. Также американская сторона не видит в Украине надежного партнера, сообщил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Терпение Трампа на исходе. Когда он открыто говорит, что с Украиной работать сложнее, чем с Россией, это очень нехороший знак для Киева», — заявил Дэвис на своем youtube-канале.
Он также заметил, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно нарушал договоренности со Штатами, которые сам и предлагал. В частности, эксперт упомянул неудачу в подписании соглашения по редкоземельным металлам. Эти действия делают очевидным, что США не рассматривают Украину как надежного партнера.
Кроме того, ранее в Штатах отказались давать отказались гарантии безопасности Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что Зеленский должен понять, что по этой теме он должен вести переговоры с Европой.