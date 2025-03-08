Летевший из Лондона в Нью-Йорк лайнер развернулся через восемь часов полета

На борту авиалайнера, следующего из Лондона в Нью-Йорк, пилот принял решение развернуть самолет над Атлантикой спустя восемь часов после взлета. Об этом сообщает издание Business Insider, уточняя, что самолет Airbus A350 должен был совершить рейс из аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди.
Когда воздушное судно находилось примерно в 530 километрах от канадского побережья, командир экипажа сообщил о возникшей на борту аварийной ситуации. Это обстоятельство вынудило его изменить траекторию и вернуться в Великобританию.
В результате самолет успешно приземлился в Манчестере, при этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Представители авиакомпании отметили, что решение о возвращении было принято из-за технической неисправности, причиной которой, по словам сотрудника аэропорта, оказалась проблема с гидравлической системой.
Ранее в столичном аэропорту Внуково телетрап протаранил самолет и повредил двигатель воздушного судна. Проводится проверка в сфере безопасности движения воздушного транспорта.