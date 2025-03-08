Летевший из Лондона в Нью-Йорк лайнер развернулся через восемь часов полета

В результате самолет успешно приземлился в Манчестере, при этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Представители авиакомпании отметили, что решение о возвращении было принято из-за технической неисправности, причиной которой, по словам сотрудника аэропорта, оказалась проблема с гидравлической системой.