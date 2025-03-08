В Бельгии начнут производить оружие на бывшем автозаводе Audi

«Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о планах переоборудовать недавно закрытый завод Audi в Ворсте в оборонное производство», — передает агентство в социальной сети X. Так, уже на следующей неделе министр планирует осмотреть территорию завода. Вместе с ним туда прибудут представители отрасли оборонной промышленности.