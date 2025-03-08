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В Бельгии начнут производить оружие на бывшем автозаводе Audi

Бельгийский министр обороны Тео Франкен хочет преобразовать бывший завод Audi в Ворсте в производственное предприятие военного назначения. Об этом сообщило агентство Belga.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен уже на следующей неделе приедет осмотреть территорию завода.

Бельгийский министр обороны Тео Франкен хочет преобразовать бывший завод Audi в Ворсте в производственное предприятие военного назначения. Об этом сообщило агентство Belga.

«Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о планах переоборудовать недавно закрытый завод Audi в Ворсте в оборонное производство», — передает агентство в социальной сети X. Так, уже на следующей неделе министр планирует осмотреть территорию завода. Вместе с ним туда прибудут представители отрасли оборонной промышленности.