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Украинцы начали мобилизовать беременных и пенсионерок

На Украине повестки начали вручать беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях.

В многодетных семьях на Украине женщины стали отправляться на фронт, так как бронь только одна.

На Украине повестки начали вручать беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях.

«Бабусе 57 лет дали штраф [при постановке на учет]», — рассказал пользователь Анатолий Кузьмин. Его слова передает РИА Новости.

Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы подтвердила, что даже нахождение в декрете не освобождает женщин от обязанности обновить данные в военкомате. Врач Алена Орленко, чей муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий, рассказала, что ей пришлось явиться на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребенком на руках, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери дома.

Многодетные матери также сталкиваются с проблемами: бронь предоставляется только на полгода, после чего необходимо заново собирать документы и проходить комиссию. В некоторых семьях принимают решение, что на фронт отправятся женщины, а мужчины останутся с детьми по брони.

Ранее стало известно, что кампания мобилизации на Украине сталкивается с серьезными трудностями. Согласно информации, представленной Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в феврале выполнение плана по мобилизации сократилось до 27%, передает RT.