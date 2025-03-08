Украинцы начали мобилизовать беременных и пенсионерок

В многодетных семьях на Украине женщины стали отправляться на фронт, так как бронь только одна.
На Украине повестки начали вручать беременным девушкам и женщинам, которые старше 50 лет. Об этом рассказывают пользователи в соцсетях.
«Бабусе 57 лет дали штраф [при постановке на учет]», — рассказал пользователь Анатолий Кузьмин. Его слова передает РИА Новости.
Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы подтвердила, что даже нахождение в декрете не освобождает женщин от обязанности обновить данные в военкомате. Врач Алена Орленко, чей муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий, рассказала, что ей пришлось явиться на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребенком на руках, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери дома.
Многодетные матери также сталкиваются с проблемами: бронь предоставляется только на полгода, после чего необходимо заново собирать документы и проходить комиссию. В некоторых семьях принимают решение, что на фронт отправятся женщины, а мужчины останутся с детьми по брони.
Ранее стало известно, что кампания мобилизации на Украине сталкивается с серьезными трудностями. Согласно информации, представленной Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в феврале выполнение плана по мобилизации сократилось до 27%, передает RT.