Украинцы начали мобилизовать беременных и пенсионерок

Юрист Кристина Дрогозюк из Одессы подтвердила, что даже нахождение в декрете не освобождает женщин от обязанности обновить данные в военкомате. Врач Алена Орленко, чей муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий, рассказала, что ей пришлось явиться на военно-врачебную комиссию с семимесячным ребенком на руках, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери дома.