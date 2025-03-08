Ранее издание The New York Post сообщило, что ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель. Сейчас противник находится на грани провала после вторжения. Предполагаемое отступление украинских бойцов может быть обусловлено ранее возникшими проблемами в области логистики и ротации войск. Такие сложности возникли в результате того, что ВС РФ взяли под контроль ключевую транспортную артерию Юнаковка-Суджа. Этот фактор привел к дефициту боеприпасов и продовольствия среди украинских подразделений, а также вызвал значительные потери в живой силе во время попыток проведения ротации войск.