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Полковник Тимошенко раскрыл новые планы Киева на Курскую область

Украинская армия может провести деблокировку своих военных группировок на курском направлении. Однако подобное зависит от количества резервов противника в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

ВСУ могут деблокировать свои группировки под Курском, если у них будет достаточно резервов в Сумской области.

Украинская армия может провести деблокировку своих военных группировок на курском направлении. Однако подобное зависит от количества резервов противника в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

«Группировка противника в Суджанском районе рассечена на две части. Одна часть войск находится под Суджей, а другая — в районе Малой Локни. Пока они упираются изо всех сил. Вполне вероятно, Киев попытается их деблокировать», — заявил Тимошенко, отметив, что это зависит от того, какие резервы есть у украинской армии в Сумской области. Его слова передает «Ридус».

Ранее издание The New York Post сообщило, что ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель. Сейчас противник находится на грани провала после вторжения. Предполагаемое отступление украинских бойцов может быть обусловлено ранее возникшими проблемами в области логистики и ротации войск. Такие сложности возникли в результате того, что ВС РФ взяли под контроль ключевую транспортную артерию Юнаковка-Суджа. Этот фактор привел к дефициту боеприпасов и продовольствия среди украинских подразделений, а также вызвал значительные потери в живой силе во время попыток проведения ротации войск.