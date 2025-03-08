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В аэропорту Петербурга отменили временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Пулково отменили временные ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 6.15 мск в петербургском аэропорту Пулково, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ранее Кореняко сообщил, что ограничения в Пулково были введены в 5.20 мск.

«В петербургском аэропорту Пулково в 06.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург», — написал он.