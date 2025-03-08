Мужчина в Башкирии погиб из-за матраса.

Жизнь 35-летнего мужчины трагически оборвалась во время пожара, передает МЧС Башкирии. Инцидент произошел в селе Серафимовском Туймазинского района, где в одной из квартир загорелся матрас.
«Огонь потушен до прибытия пожарных. Мужчину эвакуировал сотрудник управляющей компании, однако из-за сильных ожогов медикам спасти его не удалось. Самостоятельно из дома эвакуировались ещё 17 человек, включая двоих детей», — прокомментировали в ведомстве.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожное курение, сейчас выясняются все подробности и обстоятельства случившегося.