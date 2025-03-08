В результате атаки БПЛА поврежден резервуар НПЗ в Ленинградской области

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», — написал Александр Дрозденко в Telegram.
Губернатор добавил, что в Ленинградской области сбиты два беспилотника: один на подлете, другой — над территорией Киришского НПЗ. Минобороны заявляло, что в регионе уничтожен один БПЛА.
Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) принадлежит «Сургутнефтегазу». На сайте предприятия указано, что оно является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.