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В результате атаки БПЛА поврежден резервуар НПЗ в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитого беспилотника повредили резервуар Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», — написал Александр Дрозденко в Telegram.

Губернатор добавил, что в Ленинградской области сбиты два беспилотника: один на подлете, другой — над территорией Киришского НПЗ. Минобороны заявляло, что в регионе уничтожен один БПЛА.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) принадлежит «Сургутнефтегазу». На сайте предприятия указано, что оно является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.