Спасатели провели мониторинг после землетрясения в ВКО

Специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
«По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 км от города Зайсан. Расчетная интенсивность подземных толчков составила два балла.