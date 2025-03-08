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Спасатели провели мониторинг после землетрясения в ВКО

После землетрясения, которое случилось 8 марта 2025 года в Восточно-Казахстанской области, сотрудники «Казселезащиты» провели мониторинг, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

«По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная», — рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 км от города Зайсан. Расчетная интенсивность подземных толчков составила два балла.