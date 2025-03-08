Две трагедии за неделю: пожар в частном доме унес жизнь второго омича за неделю

Вечером в пятницу, 7 марта, пожар в двухквартирном частном доме в селе Знаменском унес жизнь одного человека. Предварительные причины возгорания и смерти омича не сообщаются. Подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание произошло в 20:16. Пламя охватил дом на площади 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 20:46. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.
При пожаре было обнаружено тело одного из жильцов дома. О личности погибшего ничего не сообщается.
Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что СК организовало доследственную проверку после гибели пенсионерки в результате пожара в частном доме в Марьяновском районе.