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Две трагедии за неделю: пожар в частном доме унес жизнь второго омича за неделю

Один человек погиб при пожаре в частном доме на севере Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 7 марта, пожар в двухквартирном частном доме в селе Знаменском унес жизнь одного человека. Предварительные причины возгорания и смерти омича не сообщаются. Подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание произошло в 20:16. Пламя охватил дом на площади 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 20:46. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

При пожаре было обнаружено тело одного из жильцов дома. О личности погибшего ничего не сообщается.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что СК организовало доследственную проверку после гибели пенсионерки в результате пожара в частном доме в Марьяновском районе.