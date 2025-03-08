В Башкирии при пожаре в общежитии погиб 35-летний местный житель

По данным экстренной службы, сотрудники управляющей компании вывели с общей кухни, где загорелся матрас, 35-летнего мужчину. Предварительно, он курил, лежа на том самом матрасе и уснул с дымящейся сигаретой. К сожалению, прибывшие на место медики бригады скорой помощи констатировали его смерть.