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В Башкирии при пожаре в общежитии погиб 35-летний местный житель

Житель Башкирии погиб при пожаре в сельском общежитии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 8 марта, в селе Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошел пожар в местном общежитии. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, возгорание случилось на общей кухне.

По данным экстренной службы, сотрудники управляющей компании вывели с общей кухни, где загорелся матрас, 35-летнего мужчину. Предварительно, он курил, лежа на том самом матрасе и уснул с дымящейся сигаретой. К сожалению, прибывшие на место медики бригады скорой помощи констатировали его смерть.

Как предает пресс-служба МЧС по Башкирии, самостоятельно при пожаре из общежития эвакуировались 17 человек, в том числе двое детей.

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