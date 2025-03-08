Пострадавшим семьям во время пожара в центре Ростова предоставят временное жилье

После пожара в историческом здании в центре Ростова, на улице Обороны, 81, пострадали две квартиры. Семьям, проживающим в них, предложили разместиться во временном жилье. Об этом в Телеграм написал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
Градоначальник уточнил, что жилье в маневренном фонде будет предоставлено на время, пока идет восстановление жилья.
Напомним, что пожар в доме вспыхнул на чердаке, охватив его на площади 300 кв. метров. К счастью, во время пожара в нем никого не было, и потому эвакуация не проводилась.