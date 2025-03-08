Число пострадавших при обрушении в цирке в Нефтегорске выросло до восьми

Количество пострадавших при обрушении трибуны цирка шапито в Нефтегорске Самарской области увеличилось до восьми. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав региона.
«На месте работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять», — рассказали в министерстве здравоохранения.
Предварительно, все травмы легкой степени тяжести, в госпитализации никто не нуждается. Известно как минимум о четырех детях среди пострадавших.
Напомним, трибуна цирка в Нефтегорске обрушилась в пятницу, 7 марта 2025 года. Люди упали с высоты около трех метров. На трибуне в момент ЧП было примерно 20 человек. Следователи завели уголовное дело из-за случившегося.