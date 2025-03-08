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Число пострадавших при обрушении в цирке в Нефтегорске выросло до восьми

Восемь человек пострадали при обрушении трибуны в цирке шапито в Нефтегорске, среди них есть дети.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Количество пострадавших при обрушении трибуны цирка шапито в Нефтегорске Самарской области увеличилось до восьми. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

«На месте работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять», — рассказали в министерстве здравоохранения.

Предварительно, все травмы легкой степени тяжести, в госпитализации никто не нуждается. Известно как минимум о четырех детях среди пострадавших.

Напомним, трибуна цирка в Нефтегорске обрушилась в пятницу, 7 марта 2025 года. Люди упали с высоты около трех метров. На трибуне в момент ЧП было примерно 20 человек. Следователи завели уголовное дело из-за случившегося.