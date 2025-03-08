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Более 20 лесных пожаров потушено в Беларуси за сутки

По данным Минлесхоза, общая площадь ликвидированных пожаров составила около 13 гектаров.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Более 20 пожаров произошли в белорусских лесах за минувшие сутки, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Беларуси.

«За прошедшие сутки работники лесного хозяйства ликвидировали 23 лесных пожара. Общая площадь возгораний оценивается в 13 гектаров», — говорится в сообщении.

Так, накануне Гослесохрана и лесоводы ликвидировали огонь в лесах Брестской (11 случаев), Витебской (1), Гомельской (7), Минской (1) и Могилевской (3) областях.

Поданным министерства, возгорание произошло на территории заказника «Званец», расположенного на Брестчине. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить перехода огня с болота в лес. Ночью на пожаре в заказнике работали более 40 сотрудников лесхозов.

Ранее Минлесхоз информировал о сложной пожароопасной обстановке и настоятельно рекомендовал белорусам воздержаться от посещения лесных угодий.

«Сложная пожароопасная обстановка прогнозируется и сегодня. Призываем граждан быть максимально осторожными при обращении с огнем, соблюдать запреты на посещение лесов», — подчеркнули в ведомстве.

Всего с начала текущего года в лесном фонде Минлесхоза произошло уже 79 пожаров, общая площадь которых составила более 94 гектаров.