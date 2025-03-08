Светофор упал на машину в Минске, пока водитель ждал зеленого сигнала

Еще в «СМЭП Мингорисполкома» сказали, что для определения суммы ущерба и порядка выплаты компенсации водителю нужно обратиться в само предприятие. А в подобных ситуациях прежде всего требуется вызов ГАИ для фиксации повреждений. Затем будет установлено, на чьем балансе стоят техсредства организации дорожного движения. А параллельно автовладелец обращается в страховую компанию за выплатой ущерба. Ну, а если поврежденная машина не застрахована, то претензия и оценка суммы ущерба должна быть направлена к балансодержателю светофора либо другого технического средства.