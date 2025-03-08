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Светофор упал на машину в Минске, пока водитель ждал зеленого сигнала

Светофор упал на машину в Минске на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова.

Источник: Комсомольская правда

Светофор упал на машину в Минске на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова, пишет агентство «Минск-Новости».

Все произошло днем 6 марта. Авто стояло на пересечении указанных улиц, водитель ждал включения зеленого сигнала на допсекции. И вдруг светофор упал на машину, повредив капот.

Сам водитель, и специалисты «СМЭП Мингорисполкома» склоняются к тому, что светофор мог рухнуть из-за ветра. Также в Специализированном монтажно-эксплуатационном предприятии предположили: возможно, в светофоре лопнул корпус.

Еще в «СМЭП Мингорисполкома» сказали, что для определения суммы ущерба и порядка выплаты компенсации водителю нужно обратиться в само предприятие. А в подобных ситуациях прежде всего требуется вызов ГАИ для фиксации повреждений. Затем будет установлено, на чьем балансе стоят техсредства организации дорожного движения. А параллельно автовладелец обращается в страховую компанию за выплатой ущерба. Ну, а если поврежденная машина не застрахована, то претензия и оценка суммы ущерба должна быть направлена к балансодержателю светофора либо другого технического средства.