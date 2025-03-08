В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6

Территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние десятилетия Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до 7 баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего из-за землетрясения был поврежден 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч пострадали, 514 тысяч лишились крова.