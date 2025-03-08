В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6

«Восьмого марта в 9.26 по местному времени (8.26 мск — ред.) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее города Спитак», — говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 6−7 баллов.
Землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4−6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — 2−4 балла.
Территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние десятилетия Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до 7 баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего из-за землетрясения был поврежден 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч пострадали, 514 тысяч лишились крова.