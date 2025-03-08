У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW с номером «три семерки»

Согласно регистрационным документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, BMW X6 2020 года с красивым номером — тремя семерками — оформлена на жену Лукина. Средняя цена на элитную иномарку без пробега на февраль 2025 года составляет около 10 миллионов рублей. Согласно открытым данным, цена на номера с «тремя топорами» сейчас варьируется от 0,5 миллиона до 7 миллионов рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. За последние три года на авто было выписано 17 штрафов в Москве и Подмосковье, при этом — ни одного в Курской области, неоплаченных штрафов нет.