В омском метропереходе произошёл несчастный случай

В Омске в метропереходе произошёл несчастный случай. 7 марта при входе в подземку поскользнулась и упала женщина. Она сильно ударилась спиной и почти 1,5 часа ждала скорую помощь. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
Медиков вызвали прохожие. Несколько человек находились рядом с пострадавшей. Как написал один из очевидцев в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте», при вызове скорой помощи диспетчер рекомендовал женщине не вставать. Но омичка начала замерзать через 30 минут лежания на бетоне и льду. Скорая приехала через 1 час 30 минут.
Позже в Минздраве сообщили, что пострадавшую доставили в травмпункт, а затем направили домой для амбулаторного лечения. О характере полученных при падении травм не сообщается.
Через час после происшествия в соцсетях появилось видео, на котором охранники метроперехода наклеивали на дверь подземки объявление с предупреждением о скользком полу.