В омском метропереходе произошёл несчастный случай

Медиков вызвали прохожие. Несколько человек находились рядом с пострадавшей. Как написал один из очевидцев в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте», при вызове скорой помощи диспетчер рекомендовал женщине не вставать. Но омичка начала замерзать через 30 минут лежания на бетоне и льду. Скорая приехала через 1 час 30 минут.