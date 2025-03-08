Омский айтишник перевёл деньги на «защищённый счёт» и лишился миллиона рублей

В Омске 25-летний IT-специалист стал жертвой мошенников и потерял более миллиона рублей. Злоумышленники представились сотрудниками оператора сотовой связи и убедили мужчину продлить договор, после чего выманили у него код из SMS.
Вскоре после этого омич получил уведомление о взломе его учётной записи на портале «Госуслуги» и попытках оформить кредиты на его имя. Лжеэксперты убедили его перевести средства на «защищённый счёт».
Доверившись мошенникам, молодой человек обналичил свои сбережения в размере 837 000 рублей, перевёл их через приложение «Мир Пэй» на указанные аферистами счета, а затем оформил кредит на 148 000 рублей и занял у матери 50 000 рублей, которые также отправил злоумышленникам. В общей сложности он потерял 1 035 000 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция в очередной раз призывает омичей быть бдительными и не сообщать посторонним коды из SMS, а также проверять любую информацию о финансах через официальные источники.