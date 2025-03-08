Омский айтишник перевёл деньги на «защищённый счёт» и лишился миллиона рублей

Доверившись мошенникам, молодой человек обналичил свои сбережения в размере 837 000 рублей, перевёл их через приложение «Мир Пэй» на указанные аферистами счета, а затем оформил кредит на 148 000 рублей и занял у матери 50 000 рублей, которые также отправил злоумышленникам. В общей сложности он потерял 1 035 000 рублей.