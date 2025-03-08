Тепло и опасно. На Байкале трескается лёд и проваливаются автомобили

Не успел Байкал толком замёрзнуть, как по льду уже побежали трещины. На озере не прекращают случаться различные происшествия и трагедии. Подробности в материале irk.aif.ru.
Могли погибнуть дети. «На Байкале наблюдаются многочисленные трещины и разломы ледового поля, — предупреждали в МЧС 5 марта. — В Слюдянском районе наблюдаются множественные трещины различной ширины от 5 до 20 см с выходом воды в районе Кругобайкальской железной дороги и посёлка Шарыжалгай». То же и в других территориях: в посёлке Большое Голоустное, бухте Песчаной, между Листвянкой и Большим Голоустным вдоль хивусной трассы — становые трещины шириной от 40 см до 3 метров, много где — открытая вода. «Лёд на Байкале имеет неоднородную структуру. Трещины наблюдаются по всей акватории», — продолжают спасатели.
И даже раньше, когда ледяная поверхность казалась монолитной, то и дело случались различные ЧП. Так, чуть больше недели назад казавшаяся надёжной поверхность проломилась под колёсами машины, в которой находились туристы из Томска: мужчина и трое детей — один восьми и двое — одиннадцати лет. «Это произошло в акватории пролива Малое Море в районе Сарминской косы 25 февраля, — рассказывают в Байкальском поисково-спасательном отряде. — Автомобиль Honda Stream провалился под лёд, частично погрузившись в воду». К счастью, машина ушла под лёд не целиком, пассажиры смогли самостоятельно выбраться из неё и вызвать спасателей. Те приехали на вездеходе и увезли детей на базу отдыха в деревню Курма, а потом помогли владельцу выдернуть застрявший транспорт. Эта история кончилась относительно благополучно, хотя, пока выбирались из машины, один ребёнок промок. А «купание» в ледяной воде и последующее ожидание спасателей на открытом воздухе в мокрой одежде — не очень полезно для здоровья. Но судьба томских туристов могла сложиться намного печальнее.
С начала зимы уже не менее пяти человек погибло, переоценив прочность ледяного покрова. Жертвы легкомыслия. В январе на иркутской стороне (всё на том же Малом Море) двое мужчин также утонули вместе с машиной, отправившись порыбачить. Там же лёд не выдержал катавшихся на коньках пенсионеров. Одного из них, 70-летнего мужчину, спасти не удалось. А решившие погонять по льду на квадроцикле мужчина и женщина остались живы только потому, что там, где они провалились, было «всего» 1,5 метра глубины. В начале февраля недалеко от села Максимиха на бурятском берегу Байкала в провалившейся под лёд машине погибли двое мужчин.
Конечно, по сравнению с январём лёд стал толще, но переоценивать его прочность не стоит. «По состоянию на 28 февраля толщина льда на всех гидрологических постах, кроме метеостанции Томпа и острова Большой Ушканий, на 7−25 см ниже нормы, — предупреждают синоптики. — В районе метеостанции Солнечная (это Ольхонский район, примерно 70 км к северу от Малого Моря) лёд тоньше положенного на 38 см». А в МЧС подчёркивают, что лёд озера пересекают множественные трещины шириной от 5 до 20 см с выходом воды в районе Кругобайкальской железной дороги и посёлка Шарыжалгай в Слюдянском районе. Из-за них в этом году не состоится традиционный пеший переход по льду Байкала из Тёмной Пади в Слюдянку «Байкал Шлёп Тур». «Эта неделя тоже тёплая, и это точно не улучшит лёд. Я долго взвешивал все “за” и “против” и понял, что рисковать жизнями и здоровьем участников и их детей не готов. Решение непростое, но, думаю, верное», — прокомментировал организатор мероприятия Артём Шестаков.
Владельцы специально приспособленного для передвижения по льду транспорта — и те сталкиваются с трудностями. Так, 27 февраля на заливе Баян-Шунген в 4 км севернее ольхонского посёлка Хужир вездеход провалился одним бортом в ледовую трещину в 300 м от берега. «Водитель смог выбраться из машины и направился в сторону Ольхона. Очевидец сообщил о случившемся спасателям, — рассказывают в Байкальском поисково-спасательном отряде. — С помощью лебёдки они поставили вездеход на колёса, после чего сопроводили водителя до деревни Харанцы».
В экстренных службах призывают жителей области к осторожности: «Не выходите и не выезжайте на лёд вне официальных переправ; не приближайтесь к кромке льда, промоинам и трещинам. Не стоит рисковать собой и своими близкими!».