Тепло и опасно. На Байкале трескается лёд и проваливаются автомобили

Конечно, по сравнению с январём лёд стал толще, но переоценивать его прочность не стоит. «По состоянию на 28 февраля толщина льда на всех гидрологических постах, кроме метеостанции Томпа и острова Большой Ушканий, на 7−25 см ниже нормы, — предупреждают синоптики. — В районе метеостанции Солнечная (это Ольхонский район, примерно 70 км к северу от Малого Моря) лёд тоньше положенного на 38 см». А в МЧС подчёркивают, что лёд озера пересекают множественные трещины шириной от 5 до 20 см с выходом воды в районе Кругобайкальской железной дороги и посёлка Шарыжалгай в Слюдянском районе. Из-за них в этом году не состоится традиционный пеший переход по льду Байкала из Тёмной Пади в Слюдянку «Байкал Шлёп Тур». «Эта неделя тоже тёплая, и это точно не улучшит лёд. Я долго взвешивал все “за” и “против” и понял, что рисковать жизнями и здоровьем участников и их детей не готов. Решение непростое, но, думаю, верное», — прокомментировал организатор мероприятия Артём Шестаков.