Появились фото автомобиля, разорванного на части в ДТП в Пермском крае

В соцсетях появились фото с места жуткой аварии на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Снимки опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь».
Как ранее рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла утром 7 марта: около 9:25 на 1042-м километре трассы 58-летний водитель «Гранты» пошёл на обгон, но машину занесло, и она врезалась в ехавший по встречке автобус.
Как видно на снимках с места происшествия, «Гранту» практически разорвало надвое. В министерстве здравоохранения Пермского края perm.aif.ru сообщили, что водитель легковушки находится в тяжёлом состоянии, а его пассажирка — в удовлетворительном. Больше в ДТП никто не пострадал.
5 марта массовое ДТП с двумя фурами и двумя легковыми автомобилями парализовало движение на Западном обходе Перми, образовалась двухкилометровая пробка. Несмотря на масштабность происшествия, в аварии никто не пострадал.