Появились фото автомобиля, разорванного на части в ДТП в Пермском крае

Как видно на снимках с места происшествия, «Гранту» практически разорвало надвое. В министерстве здравоохранения Пермского края perm.aif.ru сообщили, что водитель легковушки находится в тяжёлом состоянии, а его пассажирка — в удовлетворительном. Больше в ДТП никто не пострадал.