Расселенный дом сгорел на улице Правдинская в Нижнем Новгороде

Расселенный дом сгорел на улице Правдинская в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошёл приблизительно в 18:00 7 марта. Пожарными было ликвидировано возгорание в заброшенном жилом здании. Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших не имеется.
Напомним, деревянный дом загорелся на улице Матросская в Ленинском районе Нижнего Новгорода 6 марта. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали экстренные службы — прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.