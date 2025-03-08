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Расселенный дом сгорел на улице Правдинская в Нижнем Новгороде

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Расселенный дом сгорел на улице Правдинская в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошёл приблизительно в 18:00 7 марта. Пожарными было ликвидировано возгорание в заброшенном жилом здании. Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших не имеется.

Напомним, деревянный дом загорелся на улице Матросская в Ленинском районе Нижнего Новгорода 6 марта. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работали экстренные службы — прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.