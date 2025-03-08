Пропавшего в Павлодарской области в мае 2024 года мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Павлодарской области в мае прошлого года мужчину обнаружили мертвым. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщили волонтеры LIDER.KZ, передает Tengrinews.kz.