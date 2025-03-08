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Пропавшего в Павлодарской области в мае 2024 года мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Павлодарской области в мае прошлого года мужчину обнаружили мертвым. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщили волонтеры LIDER.KZ, передает Tengrinews.kz.

Источник: Соцсети

Кожамсеитов Нурсултан Канатович 1993 года рождения пропал 9 мая 2024 года в городе Аксу. Согласно ориентировке, мужчина вышел из дома по адресу Набереная 33 и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 168−170 сантиметров, среднего телосложения, волосы пострижены налысо, глаза карие. На плече имеется татуировка в виде надписи: «не видел горя, полюби меня». На правой ступне шрам около 5 сантиметров, носит бороду.

Был одет в белую рубаху с голубыми ромбиками, брюки и кепку цвета хаки, летние светлые туфли, черную ветровку. При себе имел рюкзак.