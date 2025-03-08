Пять человек утонули в водоемах Беларуси за сутки

7 марта в 15.44 поступило сообщение об провалившемся под лед мужчине на озере Туросы возле деревни Колки Витебской области. Извлечен из воды утонувший гражданин 1959 года рождения, пенсионер.
В 19.07 поступило сообщение о провалившихся под лед мужчинах на озере Мошно возле деревни Воеводки Витебского района. Работниками МЧС обнаружены и извлечены из воды утонувшие граждане 1968 и 1991 годов рождения.
Кроме этого, спасатели получили сообщение о провалившемся под лед мужчине на искусственном водоеме в деревне Леонтьево Гомельской области. Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1980 года рождения.
В 20.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля, который сбил ограждение моста и затонул в реке Лунинка возле города Лунинец Брестской области. Работниками МЧС из затопленного автомобиля извлечена утонувшая девушка 2007 года рождения.