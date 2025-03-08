Применили гидравлический инструмент: в Омске в ДТП пострадали 2 человека

В пятницу, 7 марта, на улице Володарского произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадало два человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, одного из травмированных пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента.
В спасательной операции участвовали четыре сотрудника ведомства и одна единица спецтехники.
Ранее «МК в Омске» сообщал, что за минувшие сутки на дорогах региона поймали 8 водителей, которые были нетрезвы или же отказались от прохождения медицинского освидетельствования.