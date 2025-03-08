Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Применили гидравлический инструмент: в Омске в ДТП пострадали 2 человека

В пятницу, 7 марта, на улице Володарского произошло ДТП.

Источник: МЧС РФ

В пятницу, 7 марта, на улице Володарского произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадало два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, одного из травмированных пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента.

В спасательной операции участвовали четыре сотрудника ведомства и одна единица спецтехники.

Ранее «МК в Омске» сообщал, что за минувшие сутки на дорогах региона поймали 8 водителей, которые были нетрезвы или же отказались от прохождения медицинского освидетельствования.