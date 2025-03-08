В Австралии в ДТП пострадали не менее 36 военных

«Военнослужащие австралийских ВС (ADF) получили ранения в результате столкновения двух армейских грузовиков в 9 км к юго-западу от Лисмора (расположен в 220 км к югу от Брисбена — прим. ТАСС). На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и экстренных служб, а также специализированные спасательные подразделения», — указали в полиции, отметив, что авария произошла после 17:00 по местному времени (09:00 мск).