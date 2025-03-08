В Австралии в ДТП пострадали не менее 36 военных

«Военнослужащие австралийских ВС (ADF) получили ранения в результате столкновения двух армейских грузовиков в 9 км к юго-западу от Лисмора (расположен в 220 км к югу от Брисбена — прим. ТАСС). На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и экстренных служб, а также специализированные спасательные подразделения», — указали в полиции, отметив, что авария произошла после 17:00 по местному времени (09:00 мск).
По данным службы скорой медицинской помощи штата Новый Южный Уэльс, в результате ДТП пострадали по меньшей мере 36 военнослужащих, 8 из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 2 остаются заблокированными внутри транспортных средств.
5 марта власти Австралии предписали жителям ряда городов на восточном побережье подготовиться к приближающемуся тропическому циклону «Альфред», который по данным синоптиков, должен был принести шквалистый ветер с порывами до 43 м/с, ливни с выпадением до 800 мм осадков и сильный шторм. Также предполагалось, что из-за наводнений в зоне затопления окажется более 55 тыс. домов.
В рамках подготовки к удару стихии федеральные власти Австралии направили 120 военнослужащих для оказания помощи властям штата Новый Южный Уэльс и поддержки работы аварийной и спасательной служб.