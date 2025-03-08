В Перми произошёл пожар возле «Альпийской горки»

В соцсетях опубликовали фотографии столба дыма, поднимающегося в районе ЖК «Альпийская горка», снятые с нескольких ракурсов — его было видно и из ЖК «Арсенал», и с Южной дамбы. Как оказалось, горела расселённая двухэтажка.