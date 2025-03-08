Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми произошёл пожар возле «Альпийской горки»

Горела расселённая двухэтажка.

Источник: Соцсети

В Перми произошёл пожар в расселённом двухэтажном доме неподалёку от ЖК «Альпийская горка», сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В соцсетях опубликовали фотографии столба дыма, поднимающегося в районе ЖК «Альпийская горка», снятые с нескольких ракурсов — его было видно и из ЖК «Арсенал», и с Южной дамбы. Как оказалось, горела расселённая двухэтажка.

По предварительной информации ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь пожара составила 15 квадратных метров, в его тушении принимали участие 19 человек и четыре единицы техники.

В декабре пожар произошёл в самом ЖК «Арсенал»: в подъезде на седьмом этаже жилой высотки загорелся диван.