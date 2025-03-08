Пьяный водитель въехал в трамвайную остановку в центре Минска ночью 8 Марта

Пьяный водитель въехал в трамвайную остановку в центре Минска на улице Козлова, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Это произошло ночью на 8 Марта.
29-летний водитель Mercedes двигался по улице Козлова. Около дома № 15 мужчина наехал на ограждение трамвайной остановки. Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет.
Но приехавшие на место ДТП сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы обратили внимание на физическое состояние водителя. Оно вызвало подозрения, и виновника аварии отправили на медосвидетельствование. Его результат показал наличие в организме 1,92 промилле алкоголя.
«Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку», — добавили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее мы писали, что светофор упал на машину в Минске, пока водитель ждал зеленого сигнала.
Тем временем белорусская таможня остановила незаконный ввоз свыше 37,5 тысячи цветов перед 8 Марта. А еще мы писали, что Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в Россию, уступив Нидерландам и Армении.
Также Мингорсовет установил ставки налога на собак в 2025 году.
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