Под Екатеринбургом фура с яйцами столкнулась с тепловозом

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде около промышленной базы на улице Уральская 8 марта. Тепловоз, который вёл мужчина 1988 года рождения, выезжал с территории предприятия. И столкнулся с грузовиком Renault с полуприцепом, который вёл мужчина 1976 года рождения.