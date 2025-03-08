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Под Екатеринбургом фура с яйцами столкнулась с тепловозом

Один человек серьёзно пострадал.

Источник: Свердловская полиция

В Берёзовском Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых.

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде около промышленной базы на улице Уральская 8 марта. Тепловоз, который вёл мужчина 1988 года рождения, выезжал с территории предприятия. И столкнулся с грузовиком Renault с полуприцепом, который вёл мужчина 1976 года рождения.

Фура перевозила 13 тонн яиц. Пострадал составитель поезда, мужчина 1970 года рождения, находившийся на сцепке тепловоза. Его доставили в реанимацию и пытаются спасти.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование. Водитель грузовика пояснил им, что не видел тепловоза, так как железнодорожные пути граничат с забором.